Англія

Пошкодження серйозніше, ніж очікувалося.

Наприкінці серпня Арсенал здійснив трансфер півзахисника Мікеля Меріно з Реал Сосьєдаду.

На одному з перших тренувань у лондонській команді 28-річний іспанець отримав травму плеча, про що розповідав головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

Як повідомляє Daily Mail, на відновлення від цієї травми Меріно може знадобитися до двох місяців.

Додамо, що в трьох стартових турах Прем'єр-ліги Арсенал набрав сім очок із дев'яти можливих. Наступний матч чемпіонату "каноніри" проведуть у неділю, 15 вересня проти Тоттенгема.