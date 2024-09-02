Англія

"Сині" розвантажують склад.

Півзахисник лондонського Челсі Анжело Габріел перейде до Ан-Насра. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, саудівський клуб практично погодив із лондонцями трансфер 19-річного вінгера за 23 мільйони євро.

Зазначається, що "Пенсіонери" також хочуть включити в угоду пункт, за яким отримають відсоток від перепродажу гравця. Це остання деталь, про яку залишилося домовитися.

Нагадаємо, Анжело перейшов до Челсі з бразильського Сантоса за 15 млн. євро літом 2023 року. Минулий сезон він відіграв на правах оренди за Страсбур, провівши загалом 25 матчів за французький клуб та відзначившись чотирма результативними передачами.

Зазначимо, що за Челсі бразилець не провів жодного офіційного матчу.