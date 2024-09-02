Англія

Португалець тверезо дивиться на ситуацію в МЮ.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився про шанси клубу виграти англійську Прем'єр Лігу. Його слова наводить A Bola.

"Я прекрасно усвідомлюю, що Манчестер Юнайтед не готовий до перемоги в АПЛ.

Так, ми продовжуватимемо боротися і намагатимемося бути в четвірці найкращих команд — це ті місця, які дають можливість вийти в Лігу чемпіонів. Але багато чого нам належить поліпшити для досягнення більшої мети і моєї мрії — одного разу виграти чемпіонат Англії", — сказав Фернандеш.

Нагадаємо, МЮ в стартових трьох турах АПЛ набрав лише три пункти.