Англія

Нідерландець все ніяк не намацає дна.

В рамках 3-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд без шансів був розбитий Ліверпулем (0:3). Після цієї поразки головний тренер МЮ Ерік тен Гаг вписав своє ім'я в тренерський список антирекордів клубу.

Поразка від команди Арне Слота стала для "червоних дияволів" другою у трьох стартових турах англійської Прем'єр-ліги. Два з трьох стартових матчі чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед під керівництвом тен Гага також програв у сезоні-2022/2023. Тоді вони поступилися Брайтону (1:2) та Брентфорду (0:4).

Таким чином, Ерік тен Гаг вписав своє ім'я в історію манкуніанського клубу, як перший тренер на чолі МЮ, який програв два з трьох стартових турів АПЛ двічі.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед лише одного разу переміг Ліверпуль в останніх 13 очних матчах.