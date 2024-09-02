Англія

Пеп в захваті від свого форварда.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про результативність нападника своєї команди Ерлінга Голанда. Цитує іспанського фахівця The Guardian.

"Голанд грає набагато краще в усьому. Він залишається на 20-30 хвилин після кожного тренування, щоб працювати над собою.

Ерлінгу потрібно, щоб команда забезпечувала його м'ячем у фінальній третині. Ми будемо створювати такі ситуації. Він нестримний, жоден центральний захисник, навіть із пістолетом, не зможе його зупинити.

Ерлінг завжди забиває голи. І це те, що він має робити. Ми раді черговому хет-трику, якості завершальних ударів. Голанд був залучений у гру, не втратив жодного м'яча і зіграв неймовірно — не тільки з м'ячем в атаці, а й в обороні", — сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що Ерлінг Голанд за два роки в АПЛ оформив вже вісім хет-триків. Більше тільки у Роббі Фаулера (9), Алана Ширера (11) та Серхіо Агуеро (12).