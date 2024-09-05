Англія

Хорват похвалив іспанського фахівця.

Захисник Манчестер Сіті Йошко Гвардіол поділився коментарем про головного тренера команди Пепа Гвардіолу.

"Він геній, живе заради спорту.

Була історія, коли ми весь тиждень готували план на гру, але він прийшов і змінив усю систему. Йому це подобається", — наводить слова Гвардіоли City Xtra.

У нинішньому сезоні англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті провів три матчі, в яких здобув три перемоги. Після таких результатів "містяни" перебувають на вершині турнірної таблиці, набравши дев'ять очок.