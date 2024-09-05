До гравця повинні донести, що у нього немає майбутнього в команді.
КАЗЕМІРО, GETTY IMAGES
05 вересня 2024, 22:59
Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро стикається з критикою, яка різко посилилася після невдалого матчу проти Ліверпуля (0:3).
Бразилець припустився кількох помилок і був замінений уже в перерві.
Як повідомляє ESPN, Каземіро розгляне можливість відходу з Манчестер Юнайтед тільки за однієї умови — якщо до гравця донесуть, що у нього немає майбутнього в клубі.
Чинний контракт 32-річного Каземіро з Манчестер Юнайтед розрахований до завершення сезону-2025/26. За "червоних дияволів" Каземіро грає з сезону-2022/23.