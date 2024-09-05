Англія

Контракт єгиптянина розрахований до кінця сезону.

Майбутнє нападника Мохамеда Салаха залишається невизначеним, адже чинний контракт форварда з Ліверпулем розрахований до середини 2025 року.

Як повідомляє журналіст Алекс Крук, мерсисайдський клуб спокійно ставиться до ситуації Салаха.

Переговорний процес із представниками 32-річного єгиптянина розпочнеться найближчим часом.

Зазначається, що Салах хоче провести в Ліверпулі більше часу, ніж до наступного літа. Загалом за Ліверпуль Мохамед Салах провів 352 офіційні матчі, в яких забив 214 голів і віддав 92 гольові паси на партнерів.