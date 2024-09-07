Англія

Колись і Лідс Юнайтед Дона Реві називали "найбільшим клубом Англії", але де зараз "павичі"?

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Маттейс де Лігт висловився про головного тренера команди Еріка тен Гага та свій перехід до "червоних дияволів". Цитує нідерландця офіційний сайт манкуніанського клубу.

"Так, очевидно, Тен Гаг був дуже важливою частиною, тому що він добре мене знає, а я дуже добре знаю його. Він зробив мене капітаном Аякса. Також під час мого перебування в амстердамському клубі він дав мені велику впевненість, дав мені багато мотивації ставати лідером команди.

Тен Гаг дійсно вимогливий. Він вимагає кожен день, кожен момент тренування. Не тільки на тренувальному полі, а й за його межами: як ти поводишся, як доглядаєш за своїм тілом, як відпочиваєш, як спиш. І він дуже любить дисципліну.

Коли влітку Манчестер Юнайтед прийшов за мною, мене хотіли і тренер, і клуб, тому я легко погодився на цей трансфер. Я вважаю, що МЮ — найбільший клуб в історії англійського футболу. Мені було просто зробити цей вибір.

Клуб завоював два трофеї за два крайні роки — це дуже добре. Але я думаю, що всі згодні з тим, що "Юнайтед" також повинні боротися за титул АПЛ і конкурувати з іншими клубами, які борються за цей титул.

Думаю, що це дійсно хороший виклик і хороший проєкт, я справді з нетерпінням чекаю, щоб спробувати допомогти команді якомога швидше", — заявив Де Лігт.