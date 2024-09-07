Англія

Бізнес у Лондоні не злетів.

20 червня 2022 року американського бізнесмена Тодда Боелі було призначено головою правління лондонського Челсі.

Відтоді офіційно триває період життя клубу, який багато фанатів сприймає, як неоднозначний та турбулентний.

Однак американський Bloomberg повідомляє, що останнім часом стосунки поміж Боелі та власником фонду Clearlake Capital Бехдадом Егбалі, якому належить більша частина акцій "синіх", помітно охололи.

Усе це найближчим часом може призвести до того, що голова правління Челсі відмовиться від своєї частки в структурі лондонців на користь Clearlake й залишить проєкт.

Нагадаємо, що ще навесні Боелі заявляв про потребу ще більших інвестицій у розвиток Челсі.