Президент Челсі розповів щодо заробляння коштів у команді.
Тодд Боелі, Getty Images
15 травня 2024, 17:57
Тодд Боелі висловив думку стосовно витрат Челсі.
"Ми не витрачаємо, а інвестуємо гроші", — цитує президента інсайдер Фабріціо Романо.
"Коли ми витрачаємо, ми інвестуємо, і ці гравці продовжують зберігати свою цінність. Я стверджую, що інвестиції, зроблені в Челсі, зберегли свою цінність".
До цього АПЛ вимагала від Челсі додаткових гарантій, що клуб не належить фонду Саудівської Аравії.
Наразі команда знаходиться на сьомому місці в чемпіонаті.