Англія

Президент Челсі розповів щодо заробляння коштів у команді.

Тодд Боелі висловив думку стосовно витрат Челсі.

"Ми не витрачаємо, а інвестуємо гроші", — цитує президента інсайдер Фабріціо Романо.

"Коли ми витрачаємо, ми інвестуємо, і ці гравці продовжують зберігати свою цінність. Я стверджую, що інвестиції, зроблені в Челсі, зберегли свою цінність".

До цього АПЛ вимагала від Челсі додаткових гарантій, що клуб не належить фонду Саудівської Аравії.

Наразі команда знаходиться на сьомому місці в чемпіонаті.