Тодд Боелі висловив думку стосовно витрат Челсі. 

"Ми не витрачаємо, а інвестуємо гроші", — цитує президента інсайдер Фабріціо Романо.

"Коли ми витрачаємо, ми інвестуємо, і ці гравці продовжують зберігати свою цінність. Я стверджую, що інвестиції, зроблені в Челсі, зберегли свою цінність". 

До цього АПЛ вимагала від Челсі додаткових гарантій, що клуб не належить фонду Саудівської Аравії. 

Наразі команда знаходиться на сьомому місці в чемпіонаті. 