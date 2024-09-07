Англія

Півзахисник дебютував за "Трьох Левів" у матчі Ліги націй.

Гравець Ноттінгем Форест вийшов на поле у футболці збірної Англії вперше з червня 1997 року, передає BBC Sport у Twitter/X.

Атакуючий півзахисник Морган Гіббс-Вайт став першим після Стюарта Пірса представником ноттінгемців, якому вдалося зіграти за "Трьох Левів". У виїзному матчі 1 туру Ліги націй-2024/25 проти Ірландії (0:2) він з'явився на полі на 77-й хвилині.

Для Гіббс-Вайта це був дебют у національній команді. За даними transfermarkt, 24-річний виконавець раніше взяв участь у 46 поєдинках англійських "молодіжок", відзначившись 8 голами.

На рахунку захисника Стюарта Пірса 78 матчів за збірну Англії. У кількох випадках він виходив на поле з капітанською пов'язкою.