Ліга націй

Завершилися ще чотири матчі першого туру нової кампанії турніру.

У рамках першого туру Ліги націй УЄФА-2024/25 у суботу, 7 вересня, відбулися ще чотири поєдинки.

Протистояння майбутніх суперників збірної України завершилося розгромною перемогою Грузії. По дві результативні дії на рахунку Хвічі Кварацхелії та Гіоргі Чакветадзе.

Грузія — Чехія 4:1

Голи: Кварацхелія, 33 (пен.), Чакветадзе, 53, Мікаутадзе, 63, Кочорашвілі, 66 — Калвах, 80

Грузія: Мамардашвілі — Гвелесіані (Гоглічідзе, 88), Кашія, Двалі — Какабадзе (Гочолейшвілі, 75), Чакветадзе (Давіташвілі, 75), Кочорашвілі, Кітеїшвілі (Нонікашвілі, 75), Лочошвілі — Мікаутадзе (Зівзівадзе, 75), Кварацхелія

Чехія: Коварж — Зіма, Гранач, Крейчі — Цоуфал, Соучек, Крал (Калвах, 46), Ринеш (Зелени, 26) — Провод (Шульц, 76), Шик (Гложек, 68), Чванчара (Лінгр, 46)

Попередження: Кварацхелія, Нонікашвілі, Кочорашвілі — Цоуфал, Крал, Крейчі

Голи ексірландців Деклана Райса та Джека Гріліша в першому таймі принесли три залікових бали Англії.

Ірландія — Англія 0:2

Голи: Райс, 11, Гріліш, 26

Ірландія: Келлегер — Коулман (О'Браєн, 58), Коллінз, О'Ши, Брейді (Фергюсон, 82) — Доерті (Найт, 58), Моламбі, Смоллбоун (Браун, 75), Шмодікс — Огбене, Айда (Макетір, 76)

Англія: Пікфорд — Александер-Арнольд, Магвайр (Стоунз, 85), Геї, Колвілл — Мейну (Гомес, 78), Райс, Гріліш (Гіббс-Вайт, 77) — Сака, Кейн (Боуен, 85), Гордон (Езе, 78)

Попередження: Шмодікс, Моламбі, Брейді, О'Браєн — Мейну

Вірменія спокійно розібралася з Латвією в поєдинку з двома голами у власні ворота.

Вірменія — Латвія 4:1

Голи: Бічахчян, 6, Дубра, 35 (автогол), Селараян, 48, Сперцян, 86 — Г. Арутюнян, 9 (автогол)

Вірменія: Чанчаревич — Г. Арутюнян, Ароян, Чалісір (Мурадян, 75) — Оганнесян, Сперцян, Іву, Тікнізян — Селараян (Ранос, 83), Бічахчян (Севікян, 65), Серобян (Шагоян, 66)

Латвія: Матревич — Юрковскіс, Дубра (Балодіс, 63), Тоберс — Яунземс (Савалніекс, 64), Вапне (Зеленковс, 63), Ікауньєкс (Варславанс, 82), Савельєвс, Ціганікс — Улдрікіс, Дашкевич (Гутковскіс, 63)

Попередження: Ікауньєкс

Молдова впоралася з Мальтою вдома завдяки двом результативним ударам у першому таймі.

Молдова — Мальта 2:0

Голи: Каймаков, 32, Ніколаєску, 45+4 (пен.)

Молдова: Челядник — Плетіке, Крачун, Мудрак, Марандич, Рябчук — Моцпан (Богачук, 70), Раце — Каймаков (Кожокар, 86), Ніколаєску (Дамашкан, 70), Йоніце (Стине, 75)

Мальта: Бонелло — З. Мускат, Шоу, Борг — Дж. Мбонг, Гіллом'є (Н. Мускат, 85), Пізані (Теума, 70), Яннік (Лонарделлі, 46), Камензулі — Рід (Монтебелло, 46), П. Мбонг (Нвоко, 70)

Попередження: Моцпан, Дамашкан — Гіллом'є, Бонелло, З. Мускат