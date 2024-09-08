Англія

Кажуть у Боелі є "довгостроковий план розвитку Челсі". Вболівальникам "синіх" не позаздриш.

Американський бізнесмен Тодд Боелі, який є одним зі співвласників лондонського Челсі, готовий викупити акції у компанії Clearlake Capital і стати мажоритарним (головним — прим.) керівником клубу. Про це повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, 50-річний мільярдер вважає, що він здатний знайти суму в 2,5 млрд. фунтів стерлінгів для того, щоб викупити 61,5% акцій лондонського клубу у Clearlake Capital. При цьому зазначається, що Clearlake Capital не хоче продавати свою частку клуба, вважаючи за краще збільшити її.

Підкреслюється, що низка інвесторів готова підтримати американського бізнесмена, оскільки у нього є довгостроковий план розвитку "синіх", а також ідеї щодо будівництва нового стадіону для Челсі.