Англія

Бразилець не вражає на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед може продати 24-річного бразильського вінгера Антоні в Ньюкасл Юнайтед найближчої зими. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" готові розлучитися зі своїм футболістом за 40 млн. фунтів стерлінгів.

Підкреслюється, що головний тренер "сорок" Едді Гау високо оцінює навички бразильця та вважає, що він став би підсиленням для атаки команди.

Нагадаємо, Антоні перейшов до МЮ з амстердамського Аякса, влітку 2022 року, за 95 млн. євро. З того часу він провів за манкуніанський клуб 83 матчі, забив 11 голів та ввіддав 5 результативних передач.

Цього сезону на його рахунку одна зіграна хвилина в АПЛ.