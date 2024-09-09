Зізу треба працювати над своїм англійським.
Зідан, getty images
09 вересня 2024, 18:22
Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан пояснив, чому відмовляється від роботи в АПЛ. Цитує француза Manchester Evening News.
"Я розумію англійську мову, але не володію нею досконало. Знаю, що деякі тренери приходять на роботу в клуби без знання мови, але я працюю по-іншому.
Багато елементів відіграють свою роль у досягненні перемоги — це глобальний фактор. Я знаю, що мені потрібно для перемоги", — сказав Зідан.