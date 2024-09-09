Англія

Голкіпер незадоволений трансфером Мамардашвілі.

Воротар Ліверпуля Куївін Келлегер висловив своє розчарування рішенням клубу підписати грузинського голкіпера Георгія Мамардашвілі з Валенсії. Цитує ірландського гравця Evening Standart.

"Я чітко дав зрозуміти в останні кілька років, що хочу піти і стати номером один в іншому клубі, але мене постійно переконували залишитися.

Клуб прийняв рішення підписати нового воротаря, що виглядає так, ніби вони вирішили рухатися в іншому напрямку. Мої амбіції зрозумілі. Я досить хороший голкіпер, і я хочу грати щотижня", — заявив обурений футболіст.

25-річний Куївін Келлегер грає за першу команду Ліверпуля з 2019 року. За цей час він провів 47 матчів, пропустив 59 м'ячів та 15 разів відіграв "на нуль".