Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A2, у якому зіграють Франція та Бельгія.

Збірні Франції та Бельгії зіграють поміж собою в другому турі Ліги націй УЄФА в рамках квартету 2 дивізіону A на полі Парк Олімпік Ліонне.

Дідьє Дешам, після поразки від Італії (1:3), залучив до стартового складу Кунде, Упамекано та Діня в лінії оборони, тоді як Коне та Гендузі гратимуть у центрі поля, а Дембеле, Тюрам та Коло Муані утворять нову трійку атаки.

Доменіко Тедеско, на тлі перемоги над Ізраїлем (3:1), використав із перших хвилин Дебаста в центрі оборони.

Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь — Канте, Коне, Гендузі — Дембеле, Тюрам, Коло Муані.

Запасні: Самба, Ареола, Грізманн, Мбаппе, Олісе, Конате, Фофана, Баркола, Клосс, Ернандес.



Бельгія: Кастельс — Фас, Дебаст, Теат, Кастань — Тілеманс, Онана — Люкебакіо, де Брюйне, Доку — Опенда.

Запасні: Камінські, Селс, Дюранвіль, Меньє, Борно, де Кетеларе, Мангаля, Бакайоко, Салемакерс, Вермерен.



Гра Франція — Бельгія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.