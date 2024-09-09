Ліга націй

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку Ліги націй УЄФА між Францією та Бельгією.

Сьогодні, 9 вересня, відбудеться матч другого туру Ліги націй УЄФА, у якому національна збірна Франції на стадіоні Парк Олімпік Ліонне прийматиме Бельгію.

Обидві команди тільки-но розпочали цикл у цьому турнірі, тоді як спекотне літо до цього проводили в Німеччині й зустрічались у 1/8 фіналу. Команда Дідьє Дешама тоді вибила футболістів Доменіко Тедеско за рахунок прикрого автогола Яна Вертонгена (1:0).

ФРАНЦІЯ — БЕЛЬГІЯ

ПОНЕДІЛОК, 9 ВЕРЕСНЯ, 21:45. ПАРК ОЛІМПІК ЛІОННЕ, ЛІОН. ТОБІАС ШТІЛЛЕР (НІМЕЧЧИНА) — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Щось пішло не за планом у французів у цій Лізі націй. І наче рекордний швидкий м’яч проти Італії мав допомогти кілька днів тому здолати колектив Лучано Спаллетті з ще більшими проблемами, аніж у підопічних Дідьє Дешама, але ні. Поразка 1:3, і тепер у другому квартеті ситуація явно не на користь "Les Bleus". Добре, що хоч формат змагань змінили, і тепер не тільки перше та останнє місця в групах мають якесь значення.

Зрозуміло, що Франція тяжітиме саме до першого рядку, проте для цього варто почати щось робити, бо історія з чемпіонатом Європи-2024, коли одного м’яча з гри вистачило для того, аби дістатись півфіналу, навряд чи повториться найближчим часом. Тим паче, що суперники в квартеті дуже серйозні. Навіть той-таки Ізраїль може створити купу проблем.

За версією компанії FAVBET, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Дідьє Дешама. Так, на перемогу Франції пропонується коефіцієнт 1,89, тоді як потенційний успіх Бельгії оцінюється показником 4,65. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

А яку купу проблем може створити збірна Бельгії, якщо сама того захоче, не важко здогадатись. Бельгійці теж завершили свій матч першого туру з рахунком 3:1, однак уже на їхню користь, тож зараз ідуть поруч з італійцями. Нічого особливого в їхньому складі від моменту проведення Євро-2024 не змінилось — ми добре вивчали команду Тедеско, тож здивувати нас вона навряд чи чимось зможе. Хіба що на Ромелу Лукаку в цьому циклі очікувати не доводиться, але воно й не дивно — форварду треба ще час для того, аби звикнути до Неаполя, бо готуватись до сезону разом із Челсі в нього так нормально й не вийшло.

Загалом, це буде черговий матч збірних із категорії "еліт" на цьому турнірі й у цій групі зокрема, у якого буде глибокий історичний контекст протистоянь, бо географічно сусідні країни банально не могли зустрічатись нечасто. Однак проблеми є що в тих, що в інших, і якби не виглядала потужно ланка атаки Франції, проти якісного суперника вона все одно може мати серйозні проблеми. А от чи якісною є команда Тедеско в захисті? Це поставила під сумнів навіть Україна під час Євро, хоча так і не реалізувала свої нагоди.

Орієнтовні склади

Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Конате, Т. Ернандес — Канте, Заїр-Емері — Дембеле, Грізманн, Баркола — Мбаппе.

Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Теат, Де Кейпер — Онана, Тілеманс — Бакайоко, Де Брюйне, Доку — Опенда.

Поточна форма команд

Очні зустрічі

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 76 матчів, із яких Франція виграла 27, а Бельгія — 30, нічию зафіксовано 19 разів. Статистика забитих м'ячів також на користь "Червоних дияволів" — 162:132.