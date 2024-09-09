Англія

Німець достроково залишив тренувальне заняття.

Форвард збірної Німеччини та лондонського Вест Гема Ніклас Фюллькруг отримав травму на тренуванні. Новиною в соціальній мережі ділиться журналіст Керрі Гау.

Постраждали на тренуванні ахіллове сухожилля та литковий м'яз форварда, а сам Фюллькруг провів на занятті менше півгодини.

Нагадаємо, що 10 вересня збірна Німеччини гратиме проти збірної Нідерландів у рамках Ліги націй УЄФА у другому турі.

Фюллькруг минулого літа змінив Бундеслігу на АПЛ. Тепер він є гравцем лондонського Вест Гема. За чотири проведені матчі в стані "молотобійців" йому поки не вдалося відзначитися гольовими діями.