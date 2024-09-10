Англія

"Містяни" хочуть зберегти 30-річного півзахисника.

Півзахисник Манчестер Сіті Матео Ковачич може залишитися в клубі як мінімум до кінця сезону.

Як стверджує журналіст Піт О'Рурк, головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола не планує продавати 30-річного Ковачича в січні.

Раніше повідомлялося, що нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду дуже хоче бачити хорвата у своїй команді.

Однак Гвардіола — шанувальник Ковачича, тому угода може не відбутися, зазначило джерело.

Ковачич виступає за Сіті з літа 2023 року. У поточному сезоні хавбек узяв участь у чотирьох матчах у всіх турнірах і відзначився одним забитим голом.