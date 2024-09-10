"Містяни" хочуть зберегти 30-річного півзахисника.
Матео Ковачич, Getty Images
10 вересня 2024, 20:39
Півзахисник Манчестер Сіті Матео Ковачич може залишитися в клубі як мінімум до кінця сезону.
Як стверджує журналіст Піт О'Рурк, головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола не планує продавати 30-річного Ковачича в січні.
Раніше повідомлялося, що нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду дуже хоче бачити хорвата у своїй команді.
Однак Гвардіола — шанувальник Ковачича, тому угода може не відбутися, зазначило джерело.
Ковачич виступає за Сіті з літа 2023 року. У поточному сезоні хавбек узяв участь у чотирьох матчах у всіх турнірах і відзначився одним забитим голом.