Англія

21-річний футболіст не проти повернутися в Англію.

Джамал Мусіала готовий пограти в АПЛ, повідомляє Bild.

Півзахисник подобається Манчестер Сіті та головному тренеру Пепу Гвардіолі.

Мусіала, який половину життя провів в Англії, хоче виграти Золотий м'яч і вважає, що це буде зробити складніше, якщо виступати в Бундеслізі.

Те, що він навіть не був номінований на приз цього року, розглядається як аргумент на користь переходу в іноземну команду.

Минулого сезону Мусіала забив 10 голів у 24 матчах у Бундеслізі.