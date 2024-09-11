Англія

Екскерманич збірної Англії не поспішатиме з рішенням щодо працевлаштування.

Після другого поспіль програного фіналу Євро влітку цього року Гарет Саутгейт залишив посаду головного тренера національної збірної Англії, і наразі він перебуває без роботи.

54-річний фахівець відповів на питання щодо своїх планів на майбутнє у великому футболі.

"Я не збираюся поспішати із рішенням щодо майбутнього. Я маю багато варіантів, я відкритий до всього, що буде далі. Це може бути як у футболі, так і поза ним. Я просто збираюся взяти паузу, перезавантажитись, відновити сили й потім рухатися далі.

Думаю, зараз люди розуміють, що мені потрібно знову набратися енергії. У мене була неймовірна восьмирічна подорож з командою, це був абсолютний привілей бути тренером своєї країни. Я працював із чудовими гравцями та приголомшливим персоналом", — цитує слова Гарета Саутгейта Goal із посиланням на Sky News.

Нагадаємо, що тимчасовим головним тренером збірної Англії замість Гарета Саутгейта став Лі Карслі.