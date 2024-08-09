Англія

На Туманному Альбіоні пішли "кейсом Саутгейта".

Головного тренера молодіжної збірної Англії Лі Карслі призначено тимчасовим керманичем національної команди "трьох левів". Про це повідомляє прес-служба англійської збірної.

Зазначається, що 50-річний фахівець буде готувати національну збірну до вересневих матчів у Лізі Націй. Карслі залишить посаду головного тренера Англії (U-21), поки FA буде підбирати нового постійного головного тренера для національної команди. Потім він збирається повернутися до роботи з молодіжною збірної своєї країни.

"Оскільки я добре знайомий із гравцями та циклом міжнародного футболу, для мене має сенс керувати командою, поки FA (Футбольна асоціація) продовжує процес підбору нового тренера", — заявив Карслі.

Підкреслимо, що під керівництвом Лі Карслі збірна Англії (U-21) стала чемпіоном Європи-2023 у своїй віковій категорії.