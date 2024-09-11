Англія

Футбольна асоціація Англії продовжує шукати нового керманича для головної команди країни.

Після другого поспіль програного фіналу Євро влітку цього року Гарет Саутгейт залишив посаду головного тренера національної збірної Англії, а Футбольна асоціація Англії продовжує перебувати в пошуках нового постійного керманича.

Як повідомляє The Telegraph, колишній головний тренер Брайтона і Челсі Грем Поттер, екскерманич Евертона та Челсі Френк Лемпард, а також поточний головний тренер Ньюкасла Едді Гау перебувається у шортлисті на те, щоб очолити команду "трьох левів".

Зазначається, що ідеальним варіантом для очільників англійського футболу був би Хосеп Гвардіола з Манчестер Сіті, проте в організації розуміють, що оформити цю угоду буде вкрай важко.

Також розглядається варіант із тим, що тимчасовий головний тренер збірної Англії Лі Карслі залишиться на цій посаді, якщо зможе успішно показати себе в цій ролі.