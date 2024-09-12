Англія

Бельгієць воліє не нести додаткової відповідальності.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне в приватному порядку відмовлявся носити капітанську пов'язку.

Бельгієць воліє зосереджуватися на грі і не виконувати додаткових обов'язків на футбольному полі.

Як повідомляє The Athletic, де Брейне знає, що у нього не дуже добре виходить бути капітаном у традиційному сенсі. Так, наприклад, бельгійцю складно знаходити правильні слова в потрібний час.

Варто сказати, що Кевіна де Брейне часом на полі захльостують емоції. Одного разу футболіст навіть закликав "заткнутися" головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті не хоче продавати Ковачича.