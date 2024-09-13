Англія

Іспанський півзахисник відзначив гру "червоних".

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі висловився про конкуренцію цього сезону з Ліверпулем та лондонським Арсеналом. Цитує іспанця ESPN.

"Ліверпуль дуже сильний на початку сезону, хоча я не був впевнений, що вони саме так відреагують на відхід Юргена Клоппа. Але вони відреагували так, ніби нічого й не сталося, тому Ліверпуль завжди становить загрозу.

Арсенал, я думаю, в останні два роки, склав нам дуже серйозну конкуренцію. Подивимося, як у них підуть справи цього сезону, тому що, коли ти два роки граєш на такому рівні, підтримувати його непросто.

Потрібно віддати їм належне, тому що це дуже складна робота. Вони підштовхують нас до межі можливостей, і я думаю, що ці дві команди будуть головними конкурентами Манчестер Сіті в цьому сезоні. Але ніколи не знаєш напевно, що може статися у майбутньому", — сказав Родрі.

Цього сезону Родрі ще не зіграв жодного матчу за Ман Сіті.