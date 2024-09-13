Олівер Гласнер не зможе розраховувати на англійського центрбека в найближчих матчах.
Трево Чалоба, Крістал Пелес
13 вересня 2024, 17:55
У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес прийматиме на своєму полі Лестер Сіті, проте в цьому матчі не зможе зіграти новоспечений центральний захисник "орлів" Трево Чалоба.
За слова головного тренера Крістал Пелес Олівера Гласнера, орендований у Челсі 25-річний англієць отримав травму на першому ж тренуванні, тому у суботу, 14 вересня, зіграти проти Лестера він не зможе.
"Трево Чалоба отримав травму під час першої тренувальної сесії. Він не буде доступний завтра, і він також навряд чи зіграє проти КПР у Кубку ліги.
Утім, я не думаю, що він вибув на тривалий термін", — цитує слова Олівера Гласнера журналіст Едмунд Брек.
Нагадаємо, що Трево Чалоба через брак ігрового часу перейшов з Челсі до Крістал Пелес наприкінці літнього трансферного вікна на правах оренди без права викупу.