Англія

Олівер Гласнер не зможе розраховувати на англійського центрбека в найближчих матчах.

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес прийматиме на своєму полі Лестер Сіті, проте в цьому матчі не зможе зіграти новоспечений центральний захисник "орлів" Трево Чалоба.

За слова головного тренера Крістал Пелес Олівера Гласнера, орендований у Челсі 25-річний англієць отримав травму на першому ж тренуванні, тому у суботу, 14 вересня, зіграти проти Лестера він не зможе.

"Трево Чалоба отримав травму під час першої тренувальної сесії. Він не буде доступний завтра, і він також навряд чи зіграє проти КПР у Кубку ліги.

Утім, я не думаю, що він вибув на тривалий термін", — цитує слова Олівера Гласнера журналіст Едмунд Брек.

Нагадаємо, що Трево Чалоба через брак ігрового часу перейшов з Челсі до Крістал Пелес наприкінці літнього трансферного вікна на правах оренди без права викупу.