Англія

"Орли" в останній день трансферного вікна підписали відразу трьох виконавців.

Центральний захисник Трево Чалоба перейшов у Крістал Пелес з лондонського Челсі. Про це повідомляє офіційний сайт "орлів".

Клуб з Південного Лондона оформив оренду 25-річного захисника без права викупу. Угода розрахована на один сезон.

"Я радий приєднатися до такого амбітного клубу, як Крістал Пелес. Я добре знаю деяких хлопців у команді і з нетерпінням чекаю можливості грати разом із ними перед приголомшливою підтримкою на Селгерст Парку", — заявив Чалоба.

Він став сьомим придбанням "орлів" цього літа після приходу Чаді Ріада, Даіті Камади, Ісмаїли Сарра, Максанса Лакруа, Едді Нкетіа і Метта Тернера.

Минулого сезону Трево Чалоба відіграв за Челсі 17 матчів та забив один гол.