Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 15 вересня і розпочнеться о 16:00.

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає принципове дербі Північного Лондона між Тоттенгемом та Арсеналом, яке відбудеться на домашній арені "шпор".

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

[ 10 ] ТОТТЕНГЕМ — АРСЕНАЛ [ 4 ]

НЕДІЛЯ, 15 ВЕРЕСНЯ, 16:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Дербі Північного Лондона є одним із найзапекліших серед усіх наявних у чемпіонаті Англії, а сьогодні ці обидві команди дуже схожі з погляду філософії їхніх головних тренерів, заснованої на прихильності до атакуючого та комбінуючого футболу. Не просто так Анже Постекоглу та Мікель Артета дуже шанобливо постійно висловлюються один про одного, і напередодні цього матчу вони розсипалися на адресу один одного компліментами, що, можливо, не зовсім відповідає характеру англійського дербі, але цілком характеризує схожість футбольних ідей обох фахівців.

Звичайно, Тоттенгем зараз перебуває на іншому етапі розвитку порівняно з Арсеналом, який перш ніж повернутись до розряду головних претендентів на чемпіонський титул вже пережив свій головний кризовий період. У стані "шпор", у свою чергу, продовжується будівництво проєкту під керівництвом Постекоглу, тому піку розвитку Тоттенгема ми ще не бачили і близько — від сюди нічия з Лестером та поразка від Ньюкасла на старті нового сезону виглядають пробачливо і сприймаються як частина процесу, адже що саме будує і хоче бачити Анже у Тоттенгемі — цілком зрозуміло.

Щодо Арсеналу, то команда Мікеля Артети дуже добре розпочала нову кампанію першості Англії, підтвердивши свій статус одного з явних претендентів на чемпіонський титул. "Каноніри" обіграли Вулвергемптон та Астон Віллу, а у третьому турі з Брайтоном зіграли внічию, коли безпосередньо сам матч більше запам'ятався не грою команд, а вельми скандальним суддівством не на користь Арсеналу.