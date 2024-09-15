Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 15 вересня і розпочнеться о 16:00.
Анже Постекоглу і Мікель Артета, getty images
15 вересня 2024, 08:00
У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає принципове дербі Північного Лондона між Тоттенгемом та Арсеналом, яке відбудеться на домашній арені "шпор".
[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру
НЕДІЛЯ, 15 ВЕРЕСНЯ, 16:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Дербі Північного Лондона є одним із найзапекліших серед усіх наявних у чемпіонаті Англії, а сьогодні ці обидві команди дуже схожі з погляду філософії їхніх головних тренерів, заснованої на прихильності до атакуючого та комбінуючого футболу. Не просто так Анже Постекоглу та Мікель Артета дуже шанобливо постійно висловлюються один про одного, і напередодні цього матчу вони розсипалися на адресу один одного компліментами, що, можливо, не зовсім відповідає характеру англійського дербі, але цілком характеризує схожість футбольних ідей обох фахівців.
Звичайно, Тоттенгем зараз перебуває на іншому етапі розвитку порівняно з Арсеналом, який перш ніж повернутись до розряду головних претендентів на чемпіонський титул вже пережив свій головний кризовий період. У стані "шпор", у свою чергу, продовжується будівництво проєкту під керівництвом Постекоглу, тому піку розвитку Тоттенгема ми ще не бачили і близько — від сюди нічия з Лестером та поразка від Ньюкасла на старті нового сезону виглядають пробачливо і сприймаються як частина процесу, адже що саме будує і хоче бачити Анже у Тоттенгемі — цілком зрозуміло.
Щодо Арсеналу, то команда Мікеля Артети дуже добре розпочала нову кампанію першості Англії, підтвердивши свій статус одного з явних претендентів на чемпіонський титул. "Каноніри" обіграли Вулвергемптон та Астон Віллу, а у третьому турі з Брайтоном зіграли внічию, коли безпосередньо сам матч більше запам'ятався не грою команд, а вельми скандальним суддівством не на користь Арсеналу.
Зараз головна проблема Арсеналу — це кадрові проблеми, зокрема в центрі півзахисту будуть відсутні два найважливіші гравці команди: Деклан Райс не зіграє через дискваліфікацію, а капітан Мартін Едегор отримав травму у національній збірній Норвегії. Виходить, що вже на старті сезону глибина складу "канонірів" пройде перевірку на міцність, і візуально в Арсеналі все одно є кому грати. Звичайно, можливо, умовні Жоржиньо і Парті — це не порівнювані заміни для двох найкращих гравців команди (без урахування Саки), проте вони все ще є висококласними виконавцями. Побачимо, як Артета, який напередодні продовжив контракт із Арсеналом, виходитиме з цієї ситуації.
За версією компанії FAVBET
, незначними фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 2,41, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 2,99. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60. Цікавим і цілком ймовірним виглядає варіант "Обидві заб'ють — Так" з коефіцієнтом 1,51. Також можна звернути увагу на гол Кая Гаверца за 3,0.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ТОТТЕНГЕМ : Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Сарр, Бентанкур — Кулусевські, Меддісон, Сон — Соланке
АРСЕНАЛ : Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Тімбер — Жоржиньо, Парті, Гаверц — Сака, Троссар, Мартінеллі
Не зіграють: Рішарлісон, Біссума — Райс, Едегор, Меріно, Томіясу, Тірні
Під питанням: ван де Вен, Соланке — Жезус, Калафіорі
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2