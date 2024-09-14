Англія

Керманич Тоттенгема висловився напередодні дербі Північного Лондона.

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає принципове дербі Північного Лондона між Тоттенгемом та Арсеналом, яке відбудеться на домашній арені "шпор".

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу у компліментарній манері поділився власною думкою щодо команди Мікеля Артети.

"Що робить Арсенал складним суперником навіть з урахуванням відсутності кількох ключових гравців? Я думаю, послідовність, підхід і менталітет. Мені здається, ми могли особливо добре це побачити протягом останніх двох років, вони просто були справді невблаганними. Їм не довелося надто змінювати свою команду, там є міцне ядро, яке тримало їх на такому високому рівні протягом останніх двох років, і я думаю, що з часом це додає вам віри в себе.

Тому я думаю, що в кожній грі вони відчувають, що можуть перемогти. Думаю... Ні, я знаю, що тепер у них є впевненість у собі. Впевненість у тому, що вони здатні кидати виклики протягом усього сезону Прем’єр-ліги, що, на мою думку, більше ніж будь-що інше дозволяє нарощувати імпульс на тривалій дистанції

Їхня форма за останні два роки загалом була видатною, тож вони стануть міцним горішком, але це чудова можливість для нас випробувати себе та кинути їм виклик", — цитує слова Анже Постекоглу Football London.

Матч Тоттенгем — Арсенал відбудеться у неділю, 15 вересня, о 16:00 за київським часом.