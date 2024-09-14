Англія

Керманич Арсеналу висловився про свого колегу з Тоттенгема на тлі майбутнього дербі Північного Лондона.

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає принципове дербі Північного Лондона між Тоттенгемом та Арсеналом, яке відбудеться на домашній арені "шпор".

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився очікуваннями від майбутнього матчу зі "шпорами" та висловив свою думку щодо свого колеги Анже Постекоглу.

"Я захоплююся Анже і поважаю його. Він надихає, оскільки робив усе по-своєму в різних контекстах і в різних країнах. У нього унікальне уявлення про гру та своя філософія. Мені це подобається, і він притримується її.

Ми вийдемо на матч з Тоттенгемом з неймовірною енергією і віримо, що зможемо показати себе і будемо намагатися виграти гру", — заявив Артета на передматчевій пресконференції.

Матч Тоттенгем — Арсенал відбудеться у неділю, 15 сентября, о 16:00 за київським часом.