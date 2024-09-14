Англія

Баск продовжує вражати.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета має найкращий відсоток перемог серед всіх тренерів "канонірів" в історії клубу. Про це повідомляє Opta.

За інформацією джерела, 42-річний фахівець виграв 139 із 235 матчів на чолі Арсеналу у всіх змаганнях. Це дорівнює 59% перемог, що є найвищим показником серед усіх тренерів в історії клубу, які тренували лондонців понад 50 ігор.