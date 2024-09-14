Баск продовжує вражати.
Артета та Венгер, getty images
14 вересня 2024, 13:45
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета має найкращий відсоток перемог серед всіх тренерів "канонірів" в історії клубу. Про це повідомляє Opta.
За інформацією джерела, 42-річний фахівець виграв 139 із 235 матчів на чолі Арсеналу у всіх змаганнях. Це дорівнює 59% перемог, що є найвищим показником серед усіх тренерів в історії клубу, які тренували лондонців понад 50 ігор.
Артета зумів випередити легендарного колишнього керманича "канонірів" Арсена Венгера, який наразі посідає друге місце за цим показником (57%).
Нагадаємо, в рамках четвертого туру АПЛ Арсенал у "Дербі північного Лондону" зустрінеться з Тоттенгемом. Гра відбудеться 15-го вересня, о 16:00 за київським часом.