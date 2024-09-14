Англія

Єдиний гол Каллума Гадсона-Одої став причиною втрати очок для команди Арне Слота.

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль приймав на своєму полі Ноттінгем Форест.

Команда Арне Слота очікувано створювала більше моментів у воріт суперника, проте з їх реалізацією у мерсісайдців були помітні проблеми.

За своє марнотратство Ліверпуль у підсумку поплатився на 72-ій хвилині, голи Каллум Гадсон-Одої успішно відгукнувся на передачу Ентоні Еланги на вивів "лісників" уперед.

Уникнути домашньої поразки, не кажучи вже про перемогу, Ліверпулю так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував мінімальну сенсаційну перемогу Ноттінгем Форест на Енфілді.

Ліверпуль — Ноттінгем Форест 0:1

Гол: Гадсон-Одої, 72

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате (Джонс, 75), ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 75) — Гравенберх, Мак Аллістер (Бредлі, 61) — Салах, Собослаї, Діас (Нуньєс, 61) — Жота (Гакпо, 61)

Ноттінгем Форест: Селс — Морено (Вільямс, 80), Міленкович, Мурільйо, Айна — Домінгес (Гадсон-Одої, 53), Андерсон (Еланга, 61) — Ворд-Праус, Гіббс-Вайт, Єйтс — Вуд (Сілва, 81)

Попередження: Робертсон, Гравенберх, Собослаї — Морено, Єйтс, Селс