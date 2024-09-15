Англія

В українського універсала пошкодження.

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає принципове дербі Північного Лондона між Тоттенгемом та Арсеналом, яке відбудеться на домашній арені "шпор".

Універсальний гравець "канонірів" Олександр Зінченко опинився поза заявкою своєї команди на це протистояння.

Як повідомляє пресслужба Арсеналу, причиною відсутності 27-річного українця є травма литкового м'яза, через що зіграти проти Тоттенгема він не зможе.

Матч Тоттенгем — Арсенал відбудеться у неділю, 15 вересня, о 16:00 за київським часом.