Англія

Пропонуємо вашій увазі склади команд на матч АПЛ.

В рамках четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Арсенал відправився у гості до Тоттенгема. Мікель Артета вирішив проблему відсутності Деклана Райса та Мартіна Едегора виходом Жоржиньо та переведенням в центр поля Леандро Троссара.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Меддісон, Бентанкур — Джонсон, Сон Хин Мін, Кулусевські — Соланке

Запасні: Форстер, Спенс, Девіс, Дрегушін, Грей, Бергвалль, Матар Сарр, Вернер, Одобер

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяес, Тімбер — Жоржиньо, Парті, Троссар — Сака, Гаверц, Мартінеллі

Запасні: Нето, Ківьор, Льюїс-Скеллі, Кабія, Каццурі, Нванері, Гевен, Стерлінг, Жезус

Нагадаємо, початок матчу Тоттенгем — Арсенал заплановано на 16:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.