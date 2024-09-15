Англія

Команда Мікеля Артети підтвердила статус найкращої команди Лондону.

В рамках четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Арсенал відправився у гості до Тоттенгема. Мікель Артета за відсутності Деклана Райса та Мартіна Едегора довірив місце в старті Жоржиньо та перевів в центр поля Леандро Троссара. Олександр Зінченко навіть не потрапив у заявку. В Тоттенгема ж на лаві запасних залишився Сарр, тоді як в центрі поля вийшли Бентанкур та Меддісон.

Команди почали матч у високому темпі й перший момент не змусив себе довго чекати - Сон зробив передачу в центр в чужому штрафному, а Кулусевські пробив, втім Рая перевів м'яч на кутовий. Вже в наступній атаці Кулусевські навісив з правого флангу, а м'яч летів в дальній кут воріт — Рая витягнувся в струну та врятував свою команду.

Арсеналу не вдавалось заволодіти ігровою ініціативою, але свою відповідь "каноніри" організували - Гаверц пробив головою після подачі Мартінеллі з флангу, але Вікаріо дістав м'яч в правому від себе куті. Трохи згодом гості вибігали в дуже небезпечний випад, але Мартінеллі жадібно пробив в дальній кут, хоча повинен був віддавати пас на Саку.

Пристрасті на полі вирували все сильніше та сильніше, а арбітру постійно доводилось показувати жовті картки. Тоттенгем же створив хороший момент - Соланке в падінні пробив головою після подачі Меддісона, а м'яч трохи розійшовся з дальнім кутом. На перерву команді пішли за рівного рахунка, а вже на початку другого тайму "шпори" двічі завдавали удару головою. Спроба Соланке пішла на кутовий після рикошету, а з ударом ван де Вена впорався Рая.

Здавалось, що територіальна перевага повністю на боці Тоттенгема, й що "шпори" ось-ось заб'ють, але відзначився Арсенал. Магальяйнс виграв боротьбу на "другому поверсі" після подачі з кутового та з центральної зони вколотив м'яч у ворота. 0:1. Анге Постекоглу одразу відреагував замінами, але створювати небезпеку біля чужих воріт не вдавалося.

Тоттенгем намагався влаштувати фінальний штурм, навіть прийшов в атаку Куті Ромеро, але все було марно. Арсенал здобув мінімальну перемогу і третю поспіль на полі "шпор".

Тоттенгем — Арсенал 0:1

Гол: Магальяес, 65

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Меддісон (Вернер, 79), Бентанкур (Одобер, 68) — Джонсон (Матар Сарр, 68), Сон, Кулусевські — Соланке

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяес, Тімбер — Жоржиньо, Парті, Троссар (Стерлінг, 81) — Сака (Нванері, 86), Гаверц, Мартінеллі (Жезус, 80)

Попередження: Удоджі, Бентанкур, Вікаріо, ван де Вен, Кулусевські — Саліба, Тімбер, Жоржиньо