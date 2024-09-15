Колектив Едді Гау набрав три очки.
Вулвергемптон - Ньюкасл, Getty Images
15 вересня 2024, 20:31
У рамках четвертого туру АПЛ Ньюкасл вирушив на виїзд до Вулвергемптона.
Гості здолали господарів, провівши ударну п'ятихвилинку з 75 по 80-у хвилину гри.
Вулвергемптон — Ньюкасл Юнайтед 1:2
Голи: Леміна, 36 - Шер, 75, Барнс, 80
Вулвергемптон: Джонстон — Семеду (Доерті, 77), Москера, Доусон, Аїт-Нурі — Бельгард, Андре (Дойл, 77), Леміна, Кунья — Гомес — Странд Ларсен
Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто (Тріпп'єр, 64), Шер, Берн, Голл — Лонгстафф (Барнс, 46), Гімараес (Келлі, 87), Жоелінтон (Віллок, 46) — Мерфі, Ісак (Тоналі, 46), Гордон
Попередження: Аїт-Нурі — Жоелінтон, Берн, Мерфі.