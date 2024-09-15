Англія

Нині швейцарцю 29 років.

Мануель Аканджі стурбований великою кількістю матчів у новому сезоні.

"У Лізі чемпіонів усе стало складніше. Грати доведеться з різними командами, водночас в Інтера інші суперники. Перший етап просто став більшим, ігор стало більше. Їх було шість, а тепер може бути й десять.

Наприкінці сезону на нас чекає клубний ЧС. За одним матчем йде інший, і я не уявляю, як все це буде працювати на дистанції в пару сезонів. Буде дуже складно, замислюєшся не тільки про поточний сезон, а й про наступний.

Уявіть, ми виграємо чемпіонат або кубок, потім дійдемо до фіналу клубного ЧС — тоді Суперкубок Англії буде всього через три тижні. А коли буде відпустка?

Взимку перерви немає. Якщо пощастить, у нас буде два тижні відпочинку, а потім треба збиратися на новий сезон. А 2026-го ще й чемпіонат світу. І кінця цьому не видно.

Я не знаю, що з цього вийде. Може, я завершу кар'єру в 30 років!", — сказав 29-річний захисник Манчестер Сіті.

У поточному сезоні Аканджі провів 4 матчі в англійській Прем'єр-лізі.