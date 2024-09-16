Англія

"Гончарі" шукають нового наставника.

Представники Сток Сіті були не задоволені стартом і відправили у відставку Стівена Шумахера. Після п'яти турів команда набрала шість балів.

За словами спортивного директора Джона Волтерса, у клубі довго говорили про майбутнє Шумахера, але дійшли висновку, що "настав час змінити напрямок, щоб клуб домігся успіху".

Волтерс також підкреслює, що у них "молода й амбітна команда", якій зараз, як ніколи "необхідна підтримка вболівальників".

За інформацією The Telegraph, на посаду головного тренера претендує Френк Лемпард, Нарцис Пелах, Найджел Пірсон, Грем Поттер і Майкл Біл.

Востаннє команда грала в Прем'єр-лізі в сезоні-2018/19. Сток Сіті тоді посів 19-те місце і повернутися поки не може.