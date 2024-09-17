Англія

Англієць близький до повернення на поле.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт близький до повернення після травми.

Англійський футболіст отримав пошкодження в матчі другого туру Прем'єр-ліги проти Брайтона, який відбувся 24 серпня.

За інформацією журналіста Стівена Рейлстона, 25-річний хавбек уже повернувся до тренувань із першою командою "червоних дияволів". Гравець може повернутися на поле раніше, ніж спочатку очікувалося.

17 вересня Манчестер Юнайтед зіграє проти Барнслі в поєдинку Кубка ліги. Наступний матч чемпіонату колектив Еріка тен Гага проведе 21 вересня — суперником буде Крістал Пелес.