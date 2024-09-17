Суперником Брентфорда стане Лейтон Орієнт із третього дивізіону Англії.
Єгор Ярмолюк, Getty Images
17 вересня 2024, 21:10
У рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги лондонський Брентфорд зустрінеться з Лейтон Орієнт, який виступає у Першій лізі Англії (третій дивізіон).
Тренерський штаб "бджіл" на чолі з Томасом Франком визначився зі стартовим складом на це протистояння.
Так, із перших хвилин проти Лейтон Орієнт зіграє молодий український півзахисник Єгор Ярмолюк.
Матч Брентфорд — Лейтон Орієнт відбудеться сьогодні, 17 вересня, о 21:45 за київським часом.