Англія

Суперником Брентфорда стане Лейтон Орієнт із третього дивізіону Англії.

У рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги лондонський Брентфорд зустрінеться з Лейтон Орієнт, який виступає у Першій лізі Англії (третій дивізіон).

Тренерський штаб "бджіл" на чолі з Томасом Франком визначився зі стартовим складом на це протистояння.

Так, із перших хвилин проти Лейтон Орієнт зіграє молодий український півзахисник Єгор Ярмолюк.

Матч Брентфорд — Лейтон Орієнт відбудеться сьогодні, 17 вересня, о 21:45 за київським часом.