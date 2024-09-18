Англія

Данський хавбек висловився про своє майбутнє.

Атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен запевнив, що щасливий у своєму поточному клубі.

"Я почуваюся дуже добре в Манчестер Юнайтед. Якби мені сказали залишити клуб, то я б пішов, але я нічого подібного не чув", — цитує слова Крістіана Еріксена Daily Mail.

Нагадаємо, що контракт Крістіана Еріксена з Манчестер Юнайтед спливає влітку 2025 року.

У новому сезоні 32-річний данський хавбек провів 167 хвилин у трьох матчах, відзначившись двома голами і одним асистом у поєдинку Кубка англійської ліги проти Барнслі.