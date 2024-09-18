Данський хавбек висловився про своє майбутнє.
Крістіан Еріксен, Getty Images
18 вересня 2024, 19:59
Атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен запевнив, що щасливий у своєму поточному клубі.
"Я почуваюся дуже добре в Манчестер Юнайтед. Якби мені сказали залишити клуб, то я б пішов, але я нічого подібного не чув", — цитує слова Крістіана Еріксена Daily Mail.
Нагадаємо, що контракт Крістіана Еріксена з Манчестер Юнайтед спливає влітку 2025 року.
У новому сезоні 32-річний данський хавбек провів 167 хвилин у трьох матчах, відзначившись двома голами і одним асистом у поєдинку Кубка англійської ліги проти Барнслі.