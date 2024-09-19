Англія

Наскільки вилетів норвежець поки невідомо.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета підтвердив, що півзахисник Мартін Едегор отримав серйозну травму. Пошкодження виявилося серйознішим, ніж передбачалося спочатку.

"Після недавніх обстежень з'ясувалося, що в Едегора є деякі пошкодження, особливо на одній зі зв'язок щиколотки.

Це щось досить серйозне, тож ми будемо без нього якийсь час", — сказав Артета.

Раніше в пресі з'явилася інформація про те, що Мартін Едегор не повернеться на поле до кінця 2024 року. Нагадаємо, що Едегор травмувався в розташуванні національної збірної Норвегії.