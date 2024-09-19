Англія

Фахівець продовжить тренувати "ірисок".

Евертон погано почав новий сезон. Команда Шона Дайча програла всі чотири минулі матчі англійської Прем'єр-ліги.

Крім того, "іриски" вилетіли з Кубка ліги, поступившись на своєму полі Саутгемптону по пенальті після нічиєї 1:1.

Незважаючи на погані результати, керівники Евертона, як і раніше, підтримують Шона Дайча. Про це інформує Sky Sports.

Словом, фахівець продовжуватиме роботу з мерсисайдською командою. Найближчий матч Евертон проведе в суботу, 21 вересня — проти Лестера на виїзді в п'ятому турі Прем'єр-ліги. Гра стартує о 17:00.