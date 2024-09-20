У бразильця травма.
Аліссон, gettyimages
20 вересня 2024, 14:08
Голкіпер Ліверпуля Аліссон пропустить матч з Борнмутом в АПЛ, повідомляє офіційний сайт мерсисайдців.
Футболіст відчував дискомфорт в "одному із м'язів", який посилився після гри з Міланом в Лізі чемпіонів (3:1). Бразилець пропустив тренування в четвер.
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот повідомив, що футболіст потребує додаткового обстеження. Ймовірно, місце у воротах в матчі з Борнмутом займе Куївін Келлегер.
Матч Ліверпуль — Борнмут відбудеться у суботу, початок о 17:00.