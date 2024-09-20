Капітан Динамо закінчив відповідні курси.
Ярмоленко (по центру), УАФ
20 вересня 2024, 13:23
У Києві відбулося вручення тренерських А-дипломів УЄФА цілій групі спеціалістів.
Ліцензії вручали завідувач кафедри фізичного виховання і спорту КНУБА, доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олександр Шамич, директор Центру ліцензування УАФ, доктор наук із фізичного виховання і спорту, професор, заслужений тренер України Валерій Шамардін та методист Центру ліцензування УАФ А-дипломів УЄФА Ігор Хіміч.
Серед найвідоміших випускників — капітан Динамо Андрій Ярмоленко. Також дипломи отримали:
Сергій Бондар (Динамо), Руслан Бондар (Рось), Андрій Гітченко (Полісся), Денис Голоколосов (Динамо), Андрій Дигас (Карпати), Андрій Заболотний (Восход), Віктор Загнойко, Юрій Замараєв (СК Дніпро-1), Андрій Запорожан (Лівий берег), Ярослав Калін (Оболонь), Каріна Кулаковська (Маріуполь), Людмила Лемешко, Ігор Луценко (Верес), Олексій Прилепов (Кривбас), Олександр Тарасенко (Олександрія), Хамза Тімумі, Юрій Ткачук (Лівий берег), Володимир Тумановський (ФСК Маріуполь).
А-диплом дає право працювати асистентом головного тренера.