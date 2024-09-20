Англія

Бельгійський плеймейкер травмувався у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера.

У центральному матчі п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушить у гості до Манчестер Сіті.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола розповів про самопочуття лідера своєї команди Кевіна Де Брюйне, який отримав пошкодження у матчі першого туру Ліги чемпіонів проти міланського Інтера.

"Сьогодні Кевін де Брюйне почувається трохи краще, але поки він не готовий на всі 100%…

Кевін може бути задіяний у матчі проти Арсеналу. Зараз відпочинок, а завтра тренування, подивимося", — заявив Гвардіола.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Арсенал відбудеться 22 вересня о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції, яка буде доступна на Football.ua.