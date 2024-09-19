Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 18 вересня 2024 року.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА нового формату англійський Манчестер Сіті на власному полі приймав міланський Інтер, так і не зумівши відкрити рахунок у грі 0:0.

Гості мали непогані статистичні показники, як для візиту на Етіхад, проте основні моменти відбувались саме біля воріт Яна Зоммера й кілька разів воротар "змій" дуже своєчасно рятував команду.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Інтер у рамках 1 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Манчестер Сіті — Інтер 0:0

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Сілва (Доку, 80), Родрі, Де Брюйне (Гюндоган, 46) — Гріліш, Савіньйо (Фоден, 46) — Голанд

Інтер: Зоммер — Біссек (Павар, 75), Ачербі, Бастоні — Дарміан (Думфріс, 75), Барелла, Чалханоглу (Фраттезі, 81), Зелінські (Мхітарян, 66), Аугусто — Таремі, Тюрам (Мартінес, 65)

Попередження: Діаш