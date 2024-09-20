Англія

Легендарний шотландець.

82-річний колишній головний тренер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон заявив, що іноді сумує за роботою на посаді керманича "червоних дияволів". Цитує легендарного шотландця ESPN.

"Так, іноді я сумую за цим. У перший рік після завершення кар'єри я поїхав на фінал Ліги чемпіонів і сказав Кеті (покійна дружина Фергюсона. — прим.): "Ось за чим я сумую — за великими європейськими матчами".

Я відвідав більшість європейських фіналів, тому що там бачу те, що мені до душі, і те, чим хотів би займатися щодня. Це великі події, і Манчестер Юнайтед завжди повинен брати участь у них", — заявив Фергюсон.

Шотландський фахівець очолював МЮ з 1986 по 2013 рік. Саме під його керівництвом Манчестер Юнайтед востаннє ставав чемпіоном Англії у 2013 році.